Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Выборы 2019. Первые избирательные участки открылись в Японии и Республике Корея

По предварительным данным Центральной избирательной комиссии РК, своим конституционным правом за пределами страны могут воспользоваться более 13 тысяч казахстанцев.

Фото : knews.kg9 июня 2019, 05:43

9 июня в 04:00 по времени Нур-Султана началось голосование на внеочередных выборах Президента Республики Казахстан на двух участковых избирательных комиссиях, расположенных в Японии и Республике Корея, передает Казинформ.

9 июня, в день проведения внеочередных выборов Президента РК, казахстанцы, находящиеся за рубежом, имеют возможность проголосовать на 65 избирательных участках, которые образованы при дипломатических представительствах Республики Казахстан в 51 государстве мира.

По предварительным данным Центральной избирательной комиссии РК, своим конституционным правом за пределами страны могут воспользоваться более 13 тысяч казахстанцев.

В 07:00 по местному времени голосование на выборах Президента РК началось на избирательных участках - в городах Токио (участковая избирательная комиссия №261) и Сеул (участковая избирательная комиссия №258).


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты