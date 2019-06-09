Выборы 2019. Первые избирательные участки открылись в Японии и Республике Корея

По предварительным данным Центральной избирательной комиссии РК, своим конституционным правом за пределами страны могут воспользоваться более 13 тысяч казахстанцев.

9 июня в 04:00 по времени Нур-Султана началось голосование на внеочередных выборах Президента Республики Казахстан на двух участковых избирательных комиссиях, расположенных в Японии и Республике Корея, передает Казинформ.

9 июня, в день проведения внеочередных выборов Президента РК, казахстанцы, находящиеся за рубежом, имеют возможность проголосовать на 65 избирательных участках, которые образованы при дипломатических представительствах Республики Казахстан в 51 государстве мира.

По предварительным данным Центральной избирательной комиссии РК, своим конституционным правом за пределами страны могут воспользоваться более 13 тысяч казахстанцев.

В 07:00 по местному времени голосование на выборах Президента РК началось на избирательных участках - в городах Токио (участковая избирательная комиссия №261) и Сеул (участковая избирательная комиссия №258).

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!