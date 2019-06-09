Посаженный Трампом и Макроном "дуб дружбы" погиб

Его привезли из французского леса, где во время Первой мировой войны произошла битва с участием американских солдат.

Дуб, посаженный президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном, не прижился, передает Lenta.ru.

По данным издания Le Figaro, на месте, где было дерево, на данный момент находится только газон. Отмечается, что оно не пережило карантинный фитосанитарный контроль, который пришлось пройти при ввозе в США.

Дерево было посажено рядом с Белым домом лидерами двух стран в конце апреля 2018 года. Его привезли из французского леса, где во время Первой мировой войны произошла битва с участием американских солдат. Дуб должен был стать символом крепких отношений между США и Францией.

В отношениях двух стран в последнее время появились некоторые разногласия. В частности, ранее Трамп, комментируя манифестации в Париже, два раза советовал властям Франции отказаться от Парижского соглашения по климату и снизить налоги. В ответ на это Франция попросила его не вмешиваться во внутренние дела республики.

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