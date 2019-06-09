Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Посаженный Трампом и Макроном "дуб дружбы" погиб

Его привезли из французского леса, где во время Первой мировой войны произошла битва с участием американских солдат.

Фото : Sky News9 июня 2019, 05:56

Дуб, посаженный президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном, не прижился, передает Lenta.ru.

По данным издания Le Figaro, на месте, где было дерево, на данный момент находится только газон. Отмечается, что оно не пережило карантинный фитосанитарный контроль, который пришлось пройти при ввозе в США.

Дерево было посажено рядом с Белым домом лидерами двух стран в конце апреля 2018 года. Его привезли из французского леса, где во время Первой мировой войны произошла битва с участием американских солдат. Дуб должен был стать символом крепких отношений между США и Францией.

В отношениях двух стран в последнее время появились некоторые разногласия. В частности, ранее Трамп, комментируя манифестации в Париже, два раза советовал властям Франции отказаться от Парижского соглашения по климату и снизить налоги. В ответ на это Франция попросила его не вмешиваться во внутренние дела республики.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты