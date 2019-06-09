Илья Ильин стал вторым на отборочном турнире к Олимпиаде-2020 в Англии

Ранее победу в турнире одержал Денис Уланов.

Четырехкратный чемпион мира по тяжелой атлетике из Казахстана Илья Ильин стал вторым на международном турнире British International Open, который состоялся в Ковентри, сообщает Vesti.kz.

Ильин выступал в весовой категории до 96 килограммов и набрал в сумме 350.

В рывке казахстанец сначала не смог взять 155 килограммов, но затем ему удалось это сделать. В третьей попытке Ильин пошел на 165 килограммов и, подняв этот вес, выиграл "золото" в первом упражнении.

В толчке Ильин стартовал со 180 килограммов, причем на помост казахстанец вышел последним из участников. Основной конкурент Ильина литовец Жигимантас Станулис, у которого было заявлено в толчке 190 килограммов, после рывка на помост не вышел.

В итоге за победу Ильин боролся с украинцем Кириллом Пироговым, который сначала взял 175, а затем 183 и 188 килограммов. Ильин же остановился на 185 килограммах, так как в последней попытке не смог поднять 190.

Таким образом, украинский тяжелоатлет опередил Илью Ильина на один килограмм.

Ранее победителем этого турнира в весе до 81 килограмма стал казахстанец Денис Уланов, который в сумме поднял 325 (145+180).

British International Open имеет статус бронзового уровня и является одним из квалификационных соревнований к Олимпиаде-2020 в Токио.

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