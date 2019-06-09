Умер брат Хиллари Клинтон

На протяжении жизни Тони Родэм работал охранником в тюрьме, страховым агентом, частным детективом, а также занимался бизнесом.

Брат бывшего кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон Тони Родэм умер в возрасте 65 лет, передает Lenta.ru.

- Прошлой ночью не стало моего брата Тони. Трудно найти слова, меня переполняют воспоминания о нем сегодня, - написала она.

Клинтон добавила, что ее брат был "добрым, щедрым, замечательным мужем и отцом". Причину смерти Родэма она не уточнила.

На протяжении жизни Тони Родэм работал охранником в тюрьме, страховым агентом, частным детективом, а также занимался бизнесом, отмечает ABC. Входил в штат Национального комитета Демократической партии при президенте США Билле Клинтоне.

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