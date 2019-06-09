Умер брат Хиллари Клинтон
На протяжении жизни Тони Родэм работал охранником в тюрьме, страховым агентом, частным детективом, а также занимался бизнесом.
Фото : New York Daily9 июня 2019, 06:11
Брат бывшего кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон Тони Родэм умер в возрасте 65 лет, передает Lenta.ru.
- Прошлой ночью не стало моего брата Тони. Трудно найти слова, меня переполняют воспоминания о нем сегодня, - написала она.
Клинтон добавила, что ее брат был "добрым, щедрым, замечательным мужем и отцом". Причину смерти Родэма она не уточнила.
На протяжении жизни Тони Родэм работал охранником в тюрьме, страховым агентом, частным детективом, а также занимался бизнесом, отмечает ABC. Входил в штат Национального комитета Демократической партии при президенте США Билле Клинтоне.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4972806-42c845c943acbc302d853fecbf7d3b9f
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...