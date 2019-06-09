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Алматинские курсанты одними из первых пришли на выборы Президента

Будущие офицеры готовы поддержать политику нового главы государства.

Фото : Е. Алибаева9 июня 2019, 07:12

Курсанты Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи одними из первых приняли участие в голосовании на выборах Президента Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

С раннего утра каждый курсант смог воспользоваться своим избирательным правом и отдать свой голос за одного из кандидатов на пост Президента страны непосредственно на территории военно-учебного учреждения.

- Выборы президента - важнейшее событие для нашей страны, - говорит курсант Рустем Жадыгер. - От этого зависит безопасность и целостность государства. Мы, как будущие офицеры, готовы поддержать политику нового президента и всячески способствовать процветанию нашей Родины.

Постоянный состав военного института и члены их семей также не остались в стороне, они тоже реализовывают свое конституционное право и принимают участие в голосовании. В целом от ВИИРЭиС на общие избирательные участки намерено прийти более 1500 человек. В эти минуты на избирательных участках голосует постоянный и переменный состав военно-учебного учреждения.

- Голосование проходит организованно, в полном соответствии с законодательством Республики Казахстан. Весь личный состав принимает активное участие в выборах, – подчеркнул начальник ВИИРЭиС генерал-майор Аскар Мустабеков.


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