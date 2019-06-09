Нельзя оставаться в стороне - Проголосовавший в Шанхае студент

Первым в Шанхае проголосовал студент 3-го курса Шанхайского университета по специальности "режиссура" Тамерлан Жолдасов.

На выборах Президента РК одним из первых в мире начал работу избирательный участок №294 при генеральном консульстве РК в городе Шанхай - в 05:00 по времени Нур-Султана, передает собственный корреспондент Казинформ в Китае.

На этом избирательном участке могут проголосовать граждане Казахстана, проживающие в провинциях Цзянсу, Цзянси, Аньхой, Чжэцзян, Фуцзян и городе Шанхай, а также пребывающие в длительных заграничных командировках, находящиеся в КНР по частным приглашениям, в служебных, деловых и туристических поездках, вставшие на консульский учет.

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Первым в Шанхае проголосовал студент 3-го курса Шанхайского университета по специальности "режиссура" Тамерлан Жолдасов.

- На самом деле у меня сегодня очень много дел, и я беспокоился, что не успею проголосовать, поэтому я сегодня встал пораньше и сразу же пришел проголосовать. Это долг каждого гражданина нашей страны. Нельзя оставаться в стороне, потому что от этого зависит будущее Казахстана. Для меня - это первые выборы Президента. До этого в 2016 году я участвовал в выборах депутатов в Мажилис Парламента, - сказал он корреспонденту агентства.

В Китае избирательные участки также открыты при посольстве РК в КНР (г.Пекин, №257) и генеральном консульстве РК в городе Гонконге (№293).

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