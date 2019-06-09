Казахстанцы делятся снимками с избирательных участков
Голосование будет проходить с 07:00 до 20:00 по местному времени.
Жители Казахстана делятся снимками с избирательных участков в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.
Напомним, сегодня, 9 июня, в Казахстане начались внеочередные выборы президента страны.
В 04:00 по времени Нур-Султана началось голосование на двух участках, расположенных в Японии и Корее. Немного позже открылись зарубежные участки в Таиланде, Китае, Сингапуре, Индонезии и других странах. Казахстанцы, находящиеся за рубежом, имеют возможность проголосовать на 65 избирательных участках, которые образованы при дипломатических представительствах Республики Казахстан в 51 государстве мира.
Голосование будет проходить с 07:00 до 20:00 по местному времени.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Многие спрашивали, буду ли я сегодня работать на избирательном участке на выборах Президента Республики Казахстан? Да! С 2011 года я работаю в составе избирательной комиссии на всех государственных выборах. Сегодня мой день начался в 4ч утра и закончится завтра. Голосуем за нового Президента нашей страны! ✔ #выборыпрезидента #выборы2019 #сайлау2019
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!