Казахстанцы делятся снимками с избирательных участков

Голосование будет проходить с 07:00 до 20:00 по местному времени.

Жители Казахстана делятся снимками с избирательных участков в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Напомним, сегодня, 9 июня, в Казахстане начались внеочередные выборы президента страны.

В 04:00 по времени Нур-Султана началось голосование на двух участках, расположенных в Японии и Корее. Немного позже открылись зарубежные участки в Таиланде, Китае, Сингапуре, Индонезии и других странах. Казахстанцы, находящиеся за рубежом, имеют возможность проголосовать на 65 избирательных участках, которые образованы при дипломатических представительствах Республики Казахстан в 51 государстве мира.

Голосование будет проходить с 07:00 до 20:00 по местному времени.

Посмотреть эту публикацию в Instagram А ты уже проголосовал? #выборы2019 Публикация от Татьяна (@jurnalistka86) 8 Июн 2019 в 6:15 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Выборы начались#выборы2019#аманат# Публикация от Мама Адины и Мадины (@eshinikylova40) 8 Июн 2019 в 6:15 PDT

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