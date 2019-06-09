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Казахстанский нокаутер проиграл в Нью-Йорке

Бахтияр Эюбов продемонстрировал свою волю.

Фото : Twitter9 июня 2019, 07:56

В андеркарте боя экс-чемпиона мира Геннадия Головкина и небитого канадца Стива Роллса состоялся 8-раундовый бой Брайан Себальо, США (8-0, 4 КО) — Бахтияр Эюбов, Казахстан (14-0-1, 12 КО) в полусреднем веса (до 66,678 кг или 147фунтов), передает Zakon.kz.

Эюбов вышел на ринг под звук сирен в черной папахе в майке, на которой изображен Майк Тайсон. Соперник Эюбова выше по росту, выглядит более техничным, тогда как Эюбов скорее нокаутер. Специалисты считали фаворитом боя Себальо и оказались правы.

Американец показал мастерство. Бахтияр Эюбов продемонстрировал свою волю, выступил на Мэдисон сквер гарден, за что, безусловно, заслуживает уважение!

По итогам 8 раундов Себальо победил единогласным решением судей, причем, один из судей посчитал, что Себальо выиграл все раунды.

Прямую текстовую и видео трансляцию вечера бокса можно увидеть здесь.

Альберт Ахметов


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