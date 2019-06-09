Премьер-Министр проголосовал на выборах Президента
Ранее проголосовал и аким столицы Бахыт Султанов.
Фото : ehonews.kz9 июня 2019, 08:09
Премьер-Министр РК Аскар Мамин проголосовал на выборах Президента страны, передает Казинформ.
Премьер-Министр прибыл на участок №138 в Нур-Султане.
Ранее проголосовал и аким столицы Бахыт Султанов.
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