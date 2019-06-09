Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Премьер-Министр проголосовал на выборах Президента

Ранее проголосовал и аким столицы Бахыт Султанов.

Фото : ehonews.kz9 июня 2019, 08:09

Премьер-Министр РК Аскар Мамин проголосовал на выборах Президента страны, передает Казинформ.

Премьер-Министр прибыл на участок №138 в Нур-Султане.

Ранее проголосовал и аким столицы Бахыт Султанов.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты