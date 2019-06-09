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Аким Павлодарской области одним из первых проголосовал на своём избирательном участке

Среди тех, кто первым пришёл на свой избирательный участок, оказалась и 86-летняя пенсионерка Иния Шафигулина.

Фото : Валерий Бугаев9 июня 2019, 08:21

Булат Бакауов пришёл на выборы со своей семьей, передаёт pavlodarnews.kz.

На избирательный участок №15 в областной библиотеке им. Торайгырова глава региона пришёл к открытию в 7 часов утра. В кабинку для голосования он вошел одним из первых. Вместе с Булатом Бакауовым участие в выборах приняла и его супруга.

Среди тех, кто первым пришёл на свой избирательный участок, оказалась и 86-летняя пенсионерка Иния Шафигулина.

- Я всегда участвовала в выборах, - рассказывает бабушка. - Просыпаюсь я рано, а потому решила с самого утра пойти и проголосовать.

На избирательном участке №15 зарегистрировано 1633 избирателя. 24 из них отдадут свой голос с помощью выездной группы для голосования на дому.


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