Али Ахмедов нокаутировал американца и завоевал вакантный пояс WBC International

В середине 3 раунда Ахмедов нокаутировал МакДэниэла.

10-раундовый бой за титул WBC International Али Ахмедов, Казахстан (до этого боя 14-0, 10 КО) — Маркус МакДэниэл, США (до этого боя 15-0, 2 КО)в суперсреднем весе до 168 фунтов (76,203 кг) завершился нокаутом, передает Zakon.kz.

На стороне Ахмедова была молодость, МакДэниэл на 10 лет старше его, и ничего не смог противостоять казахстанцу. Хотя ранее американца никто не нокаутировал.

МакДэниэл как будто расстерян, нередко обращается к рефери с "жалобами" на действия Ахмедова. Казахстанца активно поддерживают зрители, он ведет свою игру, как ему и советует Максим Головкин, брат экс-чемпиона мира Геннадия Головкина и один из тренеров в лагере GGG Promotions.

В середине 3 раунда Ахмедов нокаутировал МакДэниэла.

- Я был готов, во время подготовки проделали хорошую работу, наслаждаюсь атмосферой, спасибо зрителям, моему промоутеру GGG. Я счастлив выступать в Нью-Йорке. Слушал своего наставника в углу, мы были готовы ко всему, - сказал на русском языке Ахмедов после боя.

Впереди на вечере бокса на Мэдисон сквер гарден в Нью-Йорке главный бой Геннадий Головкин- Стив Роллс. Трансляция доступна здесь.

Альберт Ахметов

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