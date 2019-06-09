Всего к голосованию приступило 9920, из них за рубежом 17 участков в 15 странах мира - Мустафина.

К 8 утра все избирательные участки страны приступили к голосованию. Об этом сегодня на брифинге в ЦИК рассказала секретарь Сабила Мустафина, передает корреспондент Zakon.kz.

Всего к голосованию приступило 9920, из них за рубежом 17 участков в 15 странах мира: Япония, Южная Корея, Китай, Малайзия Монголия, Сингапур, Тайланд, Индонезия, Индия, Кыргызстан, Пакистан, Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан.

- Число избирателей, включенных в списки на данных участках составляет 11 947 995. Число открепительных удостоверений на право голосования – 35 951. С ними избиратель может проголосовать на любом другом избирательном участке при предъявлении своего удостоверения и открепительного удостоверения, - сказала Мустафина.

Она также проинформировала, что в соответствии с постановлением ЦИК от 10 апреля текущего года за 10/223 об установлении форм избирательных документов по внеочередным выборам президента РК, назначенных на 9 июня 2019 года, в ЦИК представляются сведения о явке избирателей, начиная с 10 утра по времени Нур-Султана с периодичностью каждый два часа.

- Указанные данные будут доводиться до вашего сведения на соответствующих брифингах, - заключила она.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан.

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