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Аким Алматы проголосовал на выборах

Он отметил, что за годы независимости Казахстану удалось добиться больших высот.

Фото : Zakon.kz9 июня 2019, 09:18

Аким Алматы Бауыржан Байбек проголосовал на президентских выборах, передает Zakon.kz.

Бауыржан Байбек прибыл на избирательный участок в школе №40 в Алматы и оставил свой голос за одного из кандидатов.

- Поздравляю алматинцев с этим большим праздником. Каждый казахстанец, алматинцы в том числе, сделают правильный выбор ради своего будущего, детей, внуков, ради процветания. Я сегодня тоже сделал свой выбор. Я уверен, что Казахстан будет и дальше двигаться по пути реформ развития, - сказал Бауыржан Байбек.

Он отметил, что за годы независимости Казахстану удалось добиться больших высот.

- Мы все видим, что за годы независимости много что сделано. Видим по Алматы, как расцвел этот город, экономика выросла в 100 раз, доходы населения выросли в 20 раз. Сегодня город преображается в современный мегаполис в соответствии с международными стандартами. Я думаю, наши жители города придут сегодня на избирательные участки и сделают свой выбор за свое будущее, стабильное развитие, за сильный Казахстан. Вместе мы будем продвигать город к самым большим высотам, - сказал глава города.

Также он отметил, что в Алматы более 80 международных наблюдателей, представителей объединений.

- Я уверен, что выборы пройдут, спокойно, открыто и все будет соответствовать строго законодательству, - завершил Бауыржан Байбек.

За пост президента Казахстана в 2019 году борются семь кандидатов.

• Жамбыл Ахметбеков – от Коммунистической народной партии;
• Дания Еспаева – от партии "Ак жол";
• Амиржан Косанов – от национал-патриотического движения "Ұлт тағдыры" ("Судьба нации");
• Толеутай Рахимбеков – от партии "Ауыл";
• Амангельды Таспихов – от Федерации профсоюзов Казахстана;
• Касым-Жомарт Токаев (действующий президент Казахстана) – от партии Nur Otan;
• Садыбек Тугел – от общественного объединения "Ұлы дала қырандары" ("Орлы великой степи").

Асема Тунгушбаева


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