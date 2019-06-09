Аким Алматы проголосовал на выборах

Он отметил, что за годы независимости Казахстану удалось добиться больших высот.

Аким Алматы Бауыржан Байбек проголосовал на президентских выборах, передает Zakon.kz.

Бауыржан Байбек прибыл на избирательный участок в школе №40 в Алматы и оставил свой голос за одного из кандидатов.

- Поздравляю алматинцев с этим большим праздником. Каждый казахстанец, алматинцы в том числе, сделают правильный выбор ради своего будущего, детей, внуков, ради процветания. Я сегодня тоже сделал свой выбор. Я уверен, что Казахстан будет и дальше двигаться по пути реформ развития, - сказал Бауыржан Байбек.

Он отметил, что за годы независимости Казахстану удалось добиться больших высот.

- Мы все видим, что за годы независимости много что сделано. Видим по Алматы, как расцвел этот город, экономика выросла в 100 раз, доходы населения выросли в 20 раз. Сегодня город преображается в современный мегаполис в соответствии с международными стандартами. Я думаю, наши жители города придут сегодня на избирательные участки и сделают свой выбор за свое будущее, стабильное развитие, за сильный Казахстан. Вместе мы будем продвигать город к самым большим высотам, - сказал глава города.

Также он отметил, что в Алматы более 80 международных наблюдателей, представителей объединений.

- Я уверен, что выборы пройдут, спокойно, открыто и все будет соответствовать строго законодательству, - завершил Бауыржан Байбек.

За пост президента Казахстана в 2019 году борются семь кандидатов.

• Жамбыл Ахметбеков – от Коммунистической народной партии;

• Дания Еспаева – от партии "Ак жол";

• Амиржан Косанов – от национал-патриотического движения "Ұлт тағдыры" ("Судьба нации");

• Толеутай Рахимбеков – от партии "Ауыл";

• Амангельды Таспихов – от Федерации профсоюзов Казахстана;

• Касым-Жомарт Токаев (действующий президент Казахстана) – от партии Nur Otan;

• Садыбек Тугел – от общественного объединения "Ұлы дала қырандары" ("Орлы великой степи").



Асема Тунгушбаева

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