Роза Рымбаева приняла участие в выборах

У всех кандидатов одна задача - улучшить жизнь - певица.

Казахстанская певица Роза Рымбаева проголосовала на выборах президента, передает Zakon.kz.

Популярная эстрадная певица Роза Рымбаева проголосовала на избирательном участке в Национальной библиотеке РК в Алматы.

- Я думаю, что наш народ подтянется, уже чувствуется активизация. У всех кандидатов одна задача - улучшить жизнь, построить хорошее государство, поднять уровень жизни нашего народа. Каждый гражданин выберет своего достойного кандидата, - сказала Роза Куанышевна.

9 июня в Казахстане проходят президентские выборы. Избирательные участки начали работу с 7 утра.

В Алматы за ходом голосования наблюдают более 80 международных наблюдателей и представителей различных объединений.

В Реестр избирателей Республики Казахстан Центральной избирательной комиссией включено 11 814 019 граждан, обладающих правом голоса.

Асема Тунгушбаева

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