Роза Рымбаева приняла участие в выборах
У всех кандидатов одна задача - улучшить жизнь - певица.
Фото : Zakon.kz9 июня 2019, 09:55
Казахстанская певица Роза Рымбаева проголосовала на выборах президента, передает Zakon.kz.
Популярная эстрадная певица Роза Рымбаева проголосовала на избирательном участке в Национальной библиотеке РК в Алматы.
- Я думаю, что наш народ подтянется, уже чувствуется активизация. У всех кандидатов одна задача - улучшить жизнь, построить хорошее государство, поднять уровень жизни нашего народа. Каждый гражданин выберет своего достойного кандидата, - сказала Роза Куанышевна.
9 июня в Казахстане проходят президентские выборы. Избирательные участки начали работу с 7 утра.
В Алматы за ходом голосования наблюдают более 80 международных наблюдателей и представителей различных объединений.
В Реестр избирателей Республики Казахстан Центральной избирательной комиссией включено 11 814 019 граждан, обладающих правом голоса.
Асема Тунгушбаева
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