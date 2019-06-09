Необходимо отметить, что одним из первых проголосовали министр обороны генерал-майор Нурлан Ермекбаев и руководство Вооруженных Сил.

В Вооруженных Силах завершено голосование на внеочередных выборах Президента Казахстана, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу военного ведомства.

9 июня в Казахстане проходят внеочередные выборы Президента Республики Казахстан. Воинские части и учреждения Вооруженных Сил Республики Казахстан стопроцентным составом приняли активное участие в выборах. Военнослужащие осознают всю важность и ответственность исторического события.

Каждому гражданину Республики Казахстан, независимо от рода деятельности, а также места проживания основным законом страны гарантировано право принятия участия в выборах. На территории воинских частей и учреждений образовано 19 избирательных участков, на которых в данный момент проголосовало 100% военнослужащих.

В голосовании во внеочередных выборах активно приняли участие представители Вооруженных Сил РК и члены их семей. Среди них военнослужащие структурных подразделений Министерства обороны, Генерального штаба и Вооруженных Сил РК, частей и учреждений центрального подчинения, воинских частей Сухопутных войск, Сил воздушной обороны, Военно-морских Сил ВС РК, военно-учебных заведений и местных органов военного управления.

В это же время военнослужащие Казахстана, проходящие службу и учебу в зарубежных странах также приняли участие в выборах.

Необходимо отметить, что одним из первых проголосовали министр обороны генерал-майор Нурлан Ермекбаев и руководство Вооруженных Сил.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!