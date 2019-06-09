Бахыт Султанов проголосовал на выборах президента
Голосование проходит на 238 избирательных участках столицы.
Фото : astana.gov.kz9 июня 2019, 10:21
Аким города Нур-Султан Бахыт Султанов принял участие в выборах президента Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.
- Бахыт Султанов проголосовал на избирательном участке № 138, – указано в сообщении акимата.
Напомним, голосование в столице началось в 07.00. Оно проходит на 238 избирательных участках. На их территории работают мобильные ЦОНы. Избирательные участки для голосования будут открыты до 20.00.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4972838-2edfdfd26ef506fdc425386366da1785
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...