Бахыт Султанов проголосовал на выборах президента

Голосование проходит на 238 избирательных участках столицы.

Аким города Нур-Султан Бахыт Султанов принял участие в выборах президента Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

- Бахыт Султанов проголосовал на избирательном участке № 138, – указано в сообщении акимата.

Напомним, голосование в столице началось в 07.00. Оно проходит на 238 избирательных участках. На их территории работают мобильные ЦОНы. Избирательные участки для голосования будут открыты до 20.00.

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