Какова явка избирателей по состоянию на 10 утра 9 июня

По состоянию на 10 часов 9 июня избирательные бюллетени получили 12,8% от общего количества избирателей, включенных в списки - Акылбеков

Первые результаты явки избирателей на участки озвучил в Центральной избирательной комиссии Акылбек Ихданов, передает корреспондент Zakon.kz.

- По состоянию на 10 часов 9 июня 2019 года избирательные бюллетени получили 12,8% от общего количества избирателей, включенных в списки, - сообщил член ЦИК.

По Акмолинской области – 20,5%, по Актюбинской области – 16%,по Алматинской области – 17,7%, по Атырауской области – 8,5%, по ВКО – 15,5%, по Жамбылской области – 18,5%, по ЗКО – 7,4%, по Карагандинской области – 10,1%, по Кызылординской области – 11,1%, по Костанайской области 12,8%, по Мангистауской области – 9,7%, по Павлодарской области – 11,4%, по СКО – 14,2%, по Туркестанской области – 14,5%, по городу Нур-Султан – 10,3%, по городу Алматы – 4,1%, по городу Шымкент – 11,9%.

Всего на данный момент, по данным ЦИК список избирателей составляет более 11 млн человек.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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