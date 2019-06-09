Всеобщее декларирование, выкуп акций, детский бюджет, мониторинг соцсетей – итоги недели

Так, всеобщее декларирование будет проходить в несколько этапов.

О важных изменениях в законодательстве и жизни казахстанцев, произошедших на этой неделе, рассказывает Zakon.kz.

Принудительный выкуп акций банка

Постановлением правления Национального банка РК от 2 мая 2019 года утверждены Правила принудительного выкупа акций банка и их обязательной последующей продажи инвесторам.

Основанием для принудительного выкупа акций банка является установление у банка отрицательного размера собственного капитала. Собственный капитал банка является отрицательным в случае, если сумма обязательств банка превышает стоимость его активов.

Реализация выкупленных акций банка производится уполномоченным органом по цене их приобретения на условиях, гарантирующих увеличение собственного капитала банка (рекапитализация) и его нормальное функционирование с учетом взятых инвестором обязательств.

Уполномоченный орган публикует информацию о поиске инвестора, намеренного приобрести акции банка, в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Казахстана, на казахском и русском языках, и на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа.

К инвестору предъявляются следующие требования:

- соответствие требованиям, предъявляемым банковским законодательством РК для акционера банка;

- принятие письменного обязательства по соблюдению конфиденциальности и сохранению коммерческой тайны.

В случаях, когда с одним заявлением о намерении приобрести акции банка совместно обращаются два или более лиц, то указанные лица в дополнение к заявлению представляют заключенное между собой соглашение, определяющее количество приобретаемых каждым из них акций банка и сумму денег, подлежащих внесению в оплату за выкупленные акции.

В уполномоченный орган по данному вопросу от имени инвестора - юридического лица обращается первый руководитель исполнительного органа или органа управления инвестора.

К заявлению заявитель прилагает план мероприятий по рекапитализации банка, включающий:

- подробное описание мероприятий по финансовому оздоровлению финансовой организации (меры по снижению расходов, дополнительные финансовые вложения (с указанием суммы и источников вложения денег), направленные на восстановление собственного капитала банка до величины, при которой будут выполняться пруденциальные нормативы и иные обязательные к соблюдению нормы и лимиты, мероприятия по получению дополнительных доходов и иные мероприятия);

- календарные сроки выполнения мероприятий по финансовому оздоровлению банка;

- предполагаемый экономический эффект оздоровительных мероприятий (динамика изменений пруденциальных нормативов, изменение размера собственного капитала банка, изменение финансовых и иных показателей банка).

При положительном решении вопроса о принудительном выкупе акций в целях их последующей продажи уполномоченный орган направляет инвестору письменное уведомление о начале совместного рассмотрения условий предстоящей сделки с предполагаемыми сроками ее заключения.

В случаях, когда с одним заявлением о намерении приобрести акции банка совместно обращаются два или более лиц, то уполномоченный орган направляет письменное уведомление, указанное в части первой настоящего пункта, каждому из них.

В случае принятия предложений инвестора уполномоченный орган письменно уведомляет об этом инвестора. Проект договора купли-продажи выкупленных акций банка, заключаемого между уполномоченным органом и инвестором, с включением в него условий продажи акций банка и обеспечения исполнения обязательств по нему, составляется в течение 10 рабочих дней с даты уведомления уполномоченным органом инвестора.

Инвестор вносит на соответствующий счет в Нацбанке покупную цену акций, а также сумму, необходимую для рекапитализации банка, в течение 7 рабочих дней со дня получения инвестором письменного уведомления об открытии уполномоченным органом указанного счета.

После внесения инвестором денег на счет проект договора купли-продажи выкупленных акций банка в течение 30 (тридцати) календарных дней выносится на рассмотрение правления уполномоченного органа. Договор купли-продажи выкупленных акций банка вступает в силу с даты принятия уполномоченным органом решения о последующей продаже таких акций банка инвестору.

В случае принятия правлением уполномоченного органа отрицательного решения по вопросу принудительного выкупа акций банка в целях их последующей продажи инвестору уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с даты принятия данного решения осуществляет возврат инвестору денег.

Оформление принудительного выкупа акций банка и их последующая продажа инвестору производится путем принятия уполномоченным органом решения о принудительном выкупе акций банка и решения о продаже акций банка инвестору.

Решение уполномоченного органа о принудительном выкупе акций банка и решение о продаже выкупленных акций банка инвестору являются основанием для списания акций банка с лицевых счетов прежних владельцев акций банка и их зачисления на лицевой счет уполномоченного органа, открытого в системе учета центрального депозитария.

Предельные ставки по вкладам физлиц

Утверждены предельные ставки по вкладам физлиц на третий квартал 2019 года. С 1 июля максимальная ставка вознаграждения по несрочным депозитам в тенге составит 9,8%. Ставки по срочным и сберегательным депозитам остаются на текущих уровнях: от 10,5% до 12,5% – по срочным, от 11,5% до 13,5% – по сберегательным.

Несрочные вклады. Несрочные вклады с момента введения новой классификации тенговых вкладов в октябре прошлого года привлекаются по ставке ниже максимальной – средневзвешенная рыночная ставка варьируется в диапазоне 9,4-9,8% при максимальной ставке 10,5%. Это указывает на возможность постепенного снижения максимальной ставки вслед за рыночной. Снижение ставки до уровня 9,8% также поддержано банками, так как стоимость неустойчивого фондирования должна постепенно снижаться.

Срочные вклады. Рыночные ставки по срочным вкладам также находятся ниже предельных значений. Однако учитывая то, что по срочным вкладам должна быть предусмотрена премия за неликвидность, так как при досрочном изъятии применяются штрафные санкции, решено сохранить по ним текущие предельные ставки.

Сберегательные вклады. Сберегательные вклады имеются в портфеле у 15 банков, которые предлагают по ним ставки на уровне предельных. Это показывает на целесообразность поддержания действующих максимальных ставок по сберегательным вкладам. По мнению самих банков, действующие ставки все еще актуальны в текущих рыночных условиях и обеспечивают вкладчикам достаточную доходность взамен на повышенные требования к досрочному изъятию средств. Напомним, что досрочное изъятие сберегательного вклада возможно при предварительном 30-дневном уведомлении и с потерей процентного вознаграждения. Для дальнейшего развития рынка данных вкладов, которые постепенно формируют стабильное и устойчивое фондирование в банках, текущие значения предельных ставок по ним сохраняются на предстоящий квартал.

Вклады в иностранной валюте. КФГД в апреле утвердил предельные ставки по валютным вкладам, которые введены в действие с 1 июня, в том числе повышение до 2% предельной ставки по срочным и сберегательным вкладам со сроком 12 и более месяцев. В этой связи ставки по депозитам в иностранной валюте на 3 квартал 2019 года остаются без изменений.

КФГД устанавливает лишь максимальный размер ставок вознаграждения по депозитам физических лиц. При этом банки вправе самостоятельно устанавливать фактический размер вознаграждения по предлагаемым ими продуктам.

Всеобщее декларирование

В настоящее время готовятся поправки в законодательство РК по поэтапному введению всеобщего декларирования. Об этом рассказали в Департаменте госдоходов Алматы.

Так, на первом этапе с 1 января 2021 года предлагается начать декларирование с государственных служащих и их супругов, а также лиц, приравненных к ним и их супругов.

На втором этапе с 1 января 2023 года – работники государственных предприятий (включая сферу образования, здравоохранения, культуры, спорта и т.д.) и их супруги.

На третьем этапе с 1 января 2024 года – руководители и учредители юридических лиц и их супруги, индивидуальные предприниматели и их супруги.

На четвертом этапе с 1 января 2025 года – оставшиеся категории населения.

Итоги каждого этапа будут анализироваться, выявляться проблемные вопросы и приниматься меры по совершенствованию законодательства, методологии и информационных систем.

Обучение по программе "Бастау Бизнес"

Заместитель премьер-министра РК Гульшара Абдыкаликова на пленарном заседании мажилиса парламента сообщила о намерениях сократить сроки обучения по программе "Бастау Бизнес" с полугода до одного или двух месяцев.

Вопрос по программе "Бастау Бизнес" прозвучал от депутата Бакытгуль Хаменовой.

- Задача этой программы состоит из двух частей. Первая направлена на обучение безработных основам предпринимательства. Вторая часть - выделение обучившимся и защитившим проект микрокредитов для организации бизнеса. При реализации этой программы выяснилось, что для второй ее части, то есть для микрокредитования, финансовые средства выделяются недостаточно. Этот вопрос о том, что выделяется недостаточно кредитов, мы задавали заместителю премьер-министра Ерболату Досаеву еще в 2017 году при рассмотрении проекта бюджета на 2018 год. В ответе он тогда заверил: "Финансирование микрокредита будет увеличено, в том числе, за счет возвратных средств, а также из фонда "Даму" и других источников, - сказала она.

Однако, по ее словам, данные по этому вопросу, представленные в отчете правительства, говорят об обратном.

- Если в 2017 году из 6 тысяч 285 человек, обучившихся и защитивших свои проекты, получили микрокредит только 2546 человек или 41%, то в 2018 году из 12 тысяч человек только 4000 человек, или 37%. То есть, выделение средств на финансирование микрокредитов уменьшилось с 41% до 37%. В связи с этим скажите, какие конкретные меры предпримет правительство, чтобы увеличить объемы средств, направляемые на финансирование микрокредитов по программе "Бастау Бизнес", - обратилась она к представителям правительства.

Гульшара Абдыкаликова сообщила, что в прошлом году на развитие предпринимательства было выделено 52 млрд тенге.

Второй вопрос касается сроков обучения, который, по ее мнению, "слишком длинный".

- Срок обучения слишком длинный - до 6 месяцев. Поэтому мы хотим сократить до одного месяца или до двух. Затем прикрепить их к партнерам. Рядом, если находится человек, который знает бизнес, то этот бизнес пойдет на пользу. Но мы знаем, что в регионах способность к бизнесу складывается по-разному. Кто-то может быстро усвоить, а кто-то может на должном уровне не владеть этим. У нас сейчас с 500 тысяч тенге до 2 млн тенге может кто-то взять, а кто-то другой 20 млн тенге может получить. Поэтому здесь у нас дифференцированный подход. Также микрокредит должен быть возвратным. В этом году мы ввели грант. По этому вопросу, для опыта мы выдаем гранты. Объем гранта 500 тысяч. После получения гранта выдается микрокредит. По программе "Бастау" - 54 млрд микрокредиты сейчас имеются, у нас "КазАгро" и другие кредиты тоже предусмотрены - до 100 млрд есть кредиты , - заключила Абдыкаликова.

Детский бюджет

Депутат Сауле Айтпаева на пленарном заседании Сената Парламента РК предложила выделить затраты государства на детей в отдельный бюджет.

- В действующем бюджете затраты на детей и семью раздроблены между всеми социальными направлениями на республиканском и местном уровне. В подобном раскладе развивается значительный объем расходов государства на родительство и детство, на выплаты и льготы, услуги гражданам, имеющих детей. В настоящее время в Казахстане многие ситуации складываются в связи с тем, что родители не представляют объем и стоимость затрат государства на содержание и нужды ребенка. В международной практике эффективным инструментом адресного расхода госбюджета является детский бюджет, - сказала Айтпаева.

По ее словам, это решение Пекинской платформы ООН 2005 года и ЮНИСЕФ считает его новым подходом финансовой политики.

- Это новая социальная технология, в формате программно-целевого управления, имеющего измерения затрат государства на поддержку родительства, семей с детьми, на их содержание и воспитание и оценки необходимого размера заработной платы страховых фондов. В связи с этим у меня вопрос, возможно ли выделение отдельного приложения в республиканском бюджете консолидированного бюджета затрат на развитие в интересах ребенка и семьи. Особо это важно, если мы хотим перейти на программный бюджет для граждан, - пояснила сенатор.

Министр национальной экономики РК Руслан Даленов отметил, что соответствующие рекомендации от международных организаций имеются.

- Вопрос очень важный. По структуре бюджета выделять ли в нем детский бюджет, аналогичные были стандарты ОЭСР, где предполагается выделение также женского бюджета. На занятость женщин в экономике. Это хорошее предложение. Я предлагаю следующий алгоритм. В аналитических целях мы можем проработать выделение отдельного приложения к бюджету, чтобы уже прямо не откладывая в долгий ящик, это можно сделать в ближайшие дни. Просто выделить аналитически, посчитать, сколько выделяется на детскую социальную помощь и так далее. И попытаться выделить цифры и показать. Далее, если это будет интересно, если это показательно, мы можем уже официально его внедрить, как приложение к отчету правительства к республиканскому бюджету. Поэтому вполне очень хорошее предложение, - считает он.

Мониторинг соцсетей

На заседании сената министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев сказал, что осенью сенаторам будет презентован проект автоматизированной системы мониторинга соцсетей.

Как отметил сенатор Султанов, на создание автоматизированной мониторинг-системы национального информационного пространства было выделено 1,7 млрд тенге. Но пока неизвестно, какую информацию госорганы получают и как используют ее на практике.

На что Даурен Абаев сказал, что поток информации в республике резко увеличился, и вручную мониторить запрещенный контент стало невозможным.

- Пропаганда суицида, терроризма и экстремизма, культа жестокости и насилия…Мы столкнулись с этой проблемой. Отрабатывать вручную уже невозможно, потому что источников информации много: соцсети и мессенджеры, телевидение, газеты, радио - всем этим сейчас занимается автоматизированный мониторинг информационного пространства. Только за прошлый год порядка 120 тысяч случаев противоправного контента было удалено с различных интернет-ресурсов и порталов, - сказал Абаев.

Он добавил, что ведется большая работа в социальных сетях.

- Для выявления противозаконного контента официально обращаемся ко всем интернет-группам. Все, что запрещено в Казахстане, мы удаляем. Мы все материалы передаем в Генеральную прокуратуру, МВД, КНБ и Совет безопасности для принятия определенных процессуальных действий. Осенью мы готовы презентовать систему сенаторам, - сказал Абаев.

Подготовила Лариса Черненко

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