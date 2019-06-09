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Военнослужащие принимают активное участие во внеочередных выборах

Военнослужащие армии Казахстана в полной мере осознают ответственность исполнения гражданского долга.

Фото : пресс-служба9 июня 2019, 10:37

9 июня в Казахстане проходят внеочередные выборы Президента Республики Казахстан. Воинские части и учреждения Вооруженных Сил Республики Казахстан стопроцентным составом принимают активное участие в выборах. Военнослужащие осознают всю важность и ответственность исторического события, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Каждому гражданину Республики Казахстан, независимо от рода деятельности, а также места проживания основным законом страны гарантировано право принятия участия в выборах. На территории воинских частей и учреждений образовано 19 избирательных участков, на которых в данный момент проголосовало 96,5% военнослужащих.

С самого утра свои голоса отдали министр обороны генерал-майор Нурлан Ермекбаев и руководство Вооруженных Сил.

Необходимо отметить, что военнослужащие армии Казахстана в полной мере осознают ответственность исполнения гражданского долга, своего конституционного выбора и важность каждого голоса.


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