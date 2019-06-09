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Было здорово вернуться на ринг - Головкин разместил фото нокаута

GGG нокаутировал канадского боксера.

Фото : Instagram9 июня 2019, 10:52

Боксер Геннадий Головкин прокомментировал свою победу над канадцем Стивом Роллсом, передает Zakon.kz.

В своей публикации GGG отметил, что был рад вернуться.

- Отбой. Было здорово вернуться на ринг, - написал он в Instagram.

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Thank you! Рахмет!

Публикация от Gennadiy Golovkin | GGG (@gggboxing) 8 Июн 2019 в 8:52 PDT

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Lights out. It felt great being back in the ring.

Публикация от Gennadiy Golovkin | GGG (@gggboxing) 8 Июн 2019 в 9:26 PDT


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