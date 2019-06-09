Было здорово вернуться на ринг - Головкин разместил фото нокаута
GGG нокаутировал канадского боксера.
Фото : Instagram9 июня 2019, 10:52
Боксер Геннадий Головкин прокомментировал свою победу над канадцем Стивом Роллсом, передает Zakon.kz.
В своей публикации GGG отметил, что был рад вернуться.
- Отбой. Было здорово вернуться на ринг, - написал он в Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4972851-1bc71e569ce9647d82c8a6f7013dd59b
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...