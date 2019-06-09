В Москве началось голосование на выборах Президента РК

На избирательном участке при Посольстве РК организована онлайн-видеотрансляция.

В Москве на избирательном участке №265 при Посольстве РК в Российской Федерации в 7 утра по местному времени стартовали выборы Президента Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Начало голосования прошло в торжественной обстановке с исполнения Государственного Гимна страны.

Несмотря на воскресный день, первые избиратели дежурили у стен посольства уже с 6 утра.

- Я пришел выполнить свой гражданский долг. Сегодня президентские выборы. Так случилось, что я нахожусь вдалеке от Родины в командировке. Честно говоря, почти всю ночь не спал, думал о судьбе своей страны. Потому что от каждого голоса зависит будущее нашей Родины, – рассказал первый избиратель Серик Есенбаев.

Впервые в истории казахстанских выборов на избирательном участке при Посольстве РК организована онлайн-видеотрансляция.

Следить за ней можно на сайте https://kazembassy.ru/

- Ноу-хау, впервые опробованное на выборах Президента России в 2012 году, позволяет обеспечить открытость и прозрачность избирательного процесса, - отметили в посольстве.

Граждане Казахстана, которые находятся на территории Российской Федерации, смогут реализовать свое избирательное право на пяти избирательных участках, созданных при дипломатических представительствах Казахстана: в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске. Голосование проводится с 07.00 до 20.00 по местному времени. При посещении избирательного участка при себе необходимо иметь паспорт или удостоверение личности гражданина Республики Казахстан.

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