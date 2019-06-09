Туркестанцы принимают активное участие в выборах

Свой голос на 133-м избирательном участке города уже отдал Умирзак Шукеев.

В Туркестанской области с семи утра заработали 889 избирательных участков, передает региональная служба коммуникаций Туркестанской области

Уже сейчас в пунктах голосования зафиксирована большая активность жителей региона. Свой голос на 133-м избирательном участке города Туркестан уже отдал аким области Умирзак Шукеев.

- Выборы - важный политический процесс, и принять участие в голосовании обязан каждый гражданин страны, - отметил глава региона. - 889 избирательных участков нашей области оснащены всем необходимым для голосования. Сам процесс проходит на высоком уровне, жители проинформированы и проявляют большую активность. На местах работают казахстанские и зарубежные наблюдатели.

Отметим, в Туркестанской области зарегистрировано 1 181 946 избирателей.

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