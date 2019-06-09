Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Туркестанцы принимают активное участие в выборах

Свой голос на 133-м избирательном участке города уже отдал Умирзак Шукеев.

Фото : РСК9 июня 2019, 10:59

В Туркестанской области с семи утра заработали 889 избирательных участков, передает региональная служба коммуникаций Туркестанской области

Уже сейчас в пунктах голосования зафиксирована большая активность жителей региона. Свой голос на 133-м избирательном участке города Туркестан уже отдал аким области Умирзак Шукеев.

- Выборы - важный политический процесс, и принять участие в голосовании обязан каждый гражданин страны, - отметил глава региона. - 889 избирательных участков нашей области оснащены всем необходимым для голосования. Сам процесс проходит на высоком уровне, жители проинформированы и проявляют большую активность. На местах работают казахстанские и зарубежные наблюдатели.

Отметим, в Туркестанской области зарегистрировано 1 181 946 избирателей.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты