Елбасы о победе GGG: Ты вновь проявил мастерство

В честном бою ты вновь проявил непреклонную волю и силу духа.

Фото : Sports.kz

Нурсултан Назарбаев поздравил Геннадия Головкина с победой, передает Zakon.kz. Пресс-секретарь Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы опубликовал письмо, направленное спортсмену. - Поздравляю тебя с убедительной победой в поединке на профессиональном боксерском ринге! Желаю тебе крепкого здоровья, благополучия и новых успехов! - говорится в письме. Елбасы Нурсултан Назарбаев поздравил Геннадия Головкина с победой pic.twitter.com/KoKkSKPn3L — Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) 9 июня 2019 г.

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