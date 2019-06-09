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Елбасы о победе GGG: Ты вновь проявил мастерство

В честном бою ты вновь проявил непреклонную волю и силу духа.

Фото : Sports.kz9 июня 2019, 11:10

Нурсултан Назарбаев поздравил Геннадия Головкина с победой, передает Zakon.kz.

Пресс-секретарь Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы опубликовал письмо, направленное спортсмену.

- Поздравляю тебя с убедительной победой в поединке на профессиональном боксерском ринге! Желаю тебе крепкого здоровья, благополучия и новых успехов! - говорится в письме.


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