Токаев: Со стороны власти сделано все необходимое для честных выборов

Выборы, особенно выборы президента - это не поле битвы, и, тем более, не поле для конфронтации.

Наш народ никогда не был равнодушен к политическим событиям, поэтому в этот раз казахстанцы проявят активность, проголосовав за будущее страны, сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент Zakon.kz.

- Сегодня особенный, можно сказать, исторический день. Я считаю, что каждые выборы, особенно выборы президента – это не поле битвы, и, тем более, не поле для конфронтации. Это соревнование программ и мнений. Наш народ никогда не был равнодушен к политическим событиям, которые происходят в нашей стране. Надеюсь, что и в этот раз народ Казахстана проявит гражданскую активность и проголосует за будущее нашего государства, - сказал после голосования Токаев.

Он добавил, что казахстанцев волнуют многие вопросы социального и экономического положения, поэтому выборы хороший случай для определения, кто будет возглавлять страну.

- Чтобы определиться, каким будет наше государство в будущем. Что касается самих выборов, то они будут демократичными, открытыми. Во всяком случае с нашей стороны, со стороны власти для этого было сделано все необходимое, - сказал глава государства.

Токаев также ответил на вопрос о его отношении к лозунгам против него.

- Я читаю разные новости. Это выбор народа. Если кто-то кидает такие лозунги, значит, это их выбор,- сказал Президент.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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