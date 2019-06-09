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Елбасы рассказал, за какое будущее он голосовал

Конечная цель - добиться, чтобы мы были в 30-ке самых развитых государствах мира.

Фото : Акорда9 июня 2019, 11:17

Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о том, за какое будущее он голосовал, передает корреспондент Zakon.kz.

После прибытия на избирательный участок №58 Назарбаев отметился в списке избирателей, получил бюллетень и прошел в кабину для голосования. После того, как Елбасы исполнил свой гражданский долг, он вышел к журналистам.

- За какое будущее Казахстана вы проголосовали? - поинтересовались у него.

- Стратегическая программа "2050" - там все расписано. То есть, до 2050 года Казахстан будет развиваться в связи с соответствующей программой. Конечная цель - добиться, чтобы мы были в 30-ке самых развитых государствах мира. Сюда все включается: и развитие, и молодежь, и социальное, экономическое, международное развитие Казахстана, - ответил Нурсултан Назарбаев.

Оксана Скибан, Нур-Султан


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