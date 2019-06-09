Как проходят выборы в Актобе

По всей области члены комиссии с избирательной урной посещают на дому избирателей, которые не смогли по состоянию здоровья прийти на участок, в том числе пожилых людей.

Сегодня, 9 июня, в Казахстане проходят внеочередные выборы президента страны. В Актюбинской области сформировано 529 избирательных участков, на каждом их которых присутствуют наблюдатели, в том числе и международные, передает пресс-служба акима области.



По данным областной территориальной избирательной комиссии, в области насчитывается свыше 568 тысяч избирателей. Один из них – аким области Ондасын Уразалин. Глава региона воспользовался своим правом голоса, посетив избирательный участок № 65 г. Актобе.

- На примере этого участка я вижу активность актюбинцев, и это радует. Радует ответственность, с которой наши граждане относятся к своему будущему, будущему родины. Участие в выборах каждого гражданина – это его личный вклад в укрепление независимости, общественно-политической стабильности в стране, - сказал аким области о ходе выборов.

Актюбинцам, проголосовавшим самыми первыми, были вручены подарки. Впервые принявшие участие в выборах получили на память сувениры. В их числе и 19-летний Семен Прошутинский. Молодой человек признался, что выборы стали для него волнительным событием.

- Я только здесь осознал насколько все это серьезно, когда держал бюллетень, очень волновался. Я изучал кандидатов заранее и знал за кого иду голосовать. И все же был страшно, потому что понимал, как важно выбрать достойного, - отметил Семен.

По всей области члены комиссии с избирательной урной посещают на дому избирателей, которые не смогли по состоянию здоровья прийти на участок, в том числе пожилых людей. Отметим, возраст не стал помехой для посещения избирательного участка 103-летней долгожительницей г. Актобе Жакебай Бисенгалиевой.

- Я принимала участие во всех выборах, проходивших до этого времени. Нынешние выборы особо важны для нашего народа. Пусть они принесут в нашу страну мир, благополучие и хорошего президента. Хочу молодым посоветовать: если хотите долго жить – трудитесь. Я все еще не сижу без дела - работаю на швейной машинке. Будете работать – будет у вас всё – и благополучие и долголетие, - сказала Жакебай апа.

Для людей с ограниченными возможностями, пожелавших голосовать не на дому, а присутствовать на избирательном участке лично, организовано социальное такси. Автомобили оборудованы специальными приспособлениями. Условия, созданные для участия граждан с ограниченными возможностями в выборах, высоко оценила руководитель общественного объединения "Центр поддержки парализованных граждан города Актобе" Куралай Байменова, которая сегодня также реализовала свое избирательное право.

- Я проголосовала за стабильность, мир и благополучие, потому что у меня есть дети, внуки, и все что будет дальше с нашей родиной мне небезразлично. Поэтому всегда важно участвовать в выборах. Каждого кандидата платформу я изучила заранее и выбрала того, чья программа мне пришлась по душе, - отметила обладатель награды "Герой труда" Куралай Байменова.

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