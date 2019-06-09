Алматинцы активно принимают участие в выборах

Сегодня знаковое событие в жизни нашей республики - избиратель.

Ранним утром на избирательных участках в Алматы образовались очереди. Больше двухсот избирателей проголосовали в первые полчаса только в 378-ом участке. Большинство - молодежь.

- Честно, я не думала, что проголосую первой, - говорит Гульназ Чарипова. -Для меня это большая честь. Потому что сегодня знаковое событие в жизни нашей республики. Я просто хотела таким образом показать свою гражданскую активность и призываю остальных проголосовать сегодня.

Председатель участковой избирательной комиссии избирательного участка №378 Алматы Серик Бекболсынов отметил высокую активность горожан.

- На избирательных участках присутствуют наблюдатели из разных стран, - говорит спикер. Из России, Кыргызстана от общественных движений. Хотелось бы отметить, что на избирательных участках мегаполиса созданы условия для голосования людей с ограниченными возможностями. Участки оснащены специальными приборами для слабослышащих, трафаретами для незрячих, лупами, кабинками для колясочников. Для уточнения вопросов по списку избирателей на участках находятся представители ЦОНов.

Наблюдатель Чинара Алыбаева (Кыргызстан) так же отметила хорошую активность горожан.

- Как только открылся избирательный участок, люди сразу стали заходить и голосовать, - рассказывает она. – На участках созданы все условия и для людей с ограниченными возможностями здоровья, тут у них свой уголок есть.

По информации председателя территориальной избирательной комиссии Алматы Жанны Асановой на каждом избирательном участке будет представитель ЦОНа.

- Будет выдаваться адресная справка прям сразу на избирательном участке, она приобщается к списку, - уточнила Жанна Асанова. - Участковая избирательная комиссия своим решением вносит горожанина в список для того, чтобы он смог проголосовать.

Напомним, что добраться до своего избирательного участка могут и на общественном транспорте - бесплатно. В Алматы это и автобусы, и троллейбусы, а также метрополитен. Движение по всем маршрутам организовано по стандартному воскресному графику. В компаниях подсчитали, что за день удастся перевезти более 700 тысяч горожан и гостей мегаполиса. Говорят, что таким образом они поддерживают гражданскую активность.

По информации председателя Ассоциации предприятий пассажирских перевозок Алматы Даны Ахатовой, Ассоциация предприятий пассажирских перевозок на совместном протокольном решении перевозчиков принял решение о том, что будет 9 июня бесплатный проезд для жителей города Алматы. С 6 утра до 23.00. на всех маршрутах, включая также метро.

Ранее о проведении подобной акции заявили перевозчики столицы и Павлодара. В этих городах также пассажиры могут добраться до избирательных участков бесплатно.

Цифры:

Почти 12 миллионов человек включены ЦИК в реестр избирателей.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!