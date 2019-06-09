Полное видео боя Головкин - Роллс
Бой завершился нокаутом.
Фото : AP Photo/Frank Franklin II9 июня 2019, 12:03
В Сети появилось полное видео боя Головкин - Роллс, передает Zakon.kz.
Казахстанский боксер Геннадий Головкин вышел на ринг в Нью-Йорке впервые после поражения от Сауля "Канело" Альвареса, где потерял титулы чемпиона мира. Его соперником был не знавший поражений канадец Стив Роллс (о этого боя 19-0, 10 КО).
Бой завершился нокаутом: Головкин в 4 раунде отправил соперника "на пол".
После победы GGG сказал, что прекрасно себя чувствует и готов к третьему бою с "Канело".
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