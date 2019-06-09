Аким Атырауской области проголосовал на выборах президента РК

Сегодня знаменательный день для всей страны.

Нурлан Ногаев приехал на свой избирательный участок в 9.00 по местному времени, сообщает Региональная служба коммуникаций Атырауской области.

В Атырауской области повсеместно продолжаются выборы президента РК. В 9.00 ч. по местному времени на свой избирательный участок, расположенный в Малой академии искусств им. Н. Тлендиева, приехал и глава региона Нурлан Ногаев. Аким Атырауской области поздравил жителей региона с праздником и выразил уверенность, что каждый из местных жителей сделает свой правильный выбор.

– Сегодня знаменательный день для всей страны, я очень рад, что жители активны с раннего утра, каждый, несомненно, сделает свой выбор, но все избиратели едины в одном: все мы хотим жить в мирной стране, где царят мир и согласие, где есть все условия для самореализации. Сегодня мы выбираем будущее нашей с вами страны, – обратился Нурлан Ногаев к избирателям.

Отметим, что вместе с акимом Атырауской области на выборы пришла и долгожительница региона – Балзиба Мажитова. Женщине в этом году исполнится 101 год, на свой избирательный участок она пришла с родными и близкими.

– Я не первый год участвую в выборах президента страны. Несмотря на свой преклонный возраст, я сама приехала на избирательный участок. Хочу, чтобы в Казахастане долгожителей с каждым годом становилось все больше, а благосостояние и условия жизни в стране улучшались, – пожелала собравшимся Балзибай ажей.

Напомним, что в Атырауской области внесены в списки для голосования 409 679 избирателей.

Общее количество избирательных комиссий – 271, из них 262 участковых и 9 территориальных (областная, городская и 7 районных).

Голосование ведется на 262 избирательных участках. Также задействовано 12 избирательных участков с ограниченным доступом, из которых 9 – в лечебных учреждениях, 2 – в воинских частях и 1 – в СИЗО.

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