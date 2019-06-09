Генпрокуратура зарегистрировала несколько фактов скрытой агитации в день выборов

Есть факты, когда граждане голосуют и фотографирую свой бюллетень, выкладывают в сеть.

Генеральная прокуратура Казахстана зарегистрировала несколько фактов скрытой агитации в день выборов, что запрещено законом. Сейчас надзорный орган проводит проверку данных фактов. Об этом на брифинге сообщил заместитель Генерального прокурора Булат Дембаев, передает корреспондент Zakon.kz.

- Как вы знаете, в день выборов предвыборная агитация запрещена, за это предусмотрена административная ответственность, предусмотрен штраф в размере 15 МРП для физических лиц и до 30 МРП для юридических лиц (то есть от 37 тыс. для физических лиц и до 75 для юридических лиц), - сказал он.

По его словам, несмотря на запрет, надзорный орган зафиксировал в социальных сетях, что некоторые граждане в скрытой форме проводят агитацию.

- Есть факты, когда граждане голосуют и фотографирую свой бюллетень и выкладывают в сеть. Это агитация, - уточнил он.

Другой пример "скрытой" агитации от Генпрокуратуры – публикация протокола заседания независимых наблюдателей.

- Есть факт публикации протокола заседания наблюдателя, и он по закону должен ознакомиться, но он его публикует в СМИ и соцсетях. Это недопустимо, это скрытая агитация. За это предусмотрен штраф. Протокол вывешивается на стенде, когда голосование закончено, после завершения голосования. До 20:00 публиковать протоколы нельзя. Это касается всех, в том числе наблюдателей, - уточнил он.

Он обратил внимание, что закон требует от наблюдателей не выражать свою приверженность к тому или иному кандидату. Выражение своей позиции, также считается агитацией.

- По всем фактам будут проведены проверки и применяться меры воздействия, - добавил он.

Он также рассказал, что в социальной сети Facebook один из граждан разместил призыв голосовать за Косанова, и сейчас Генеральная прокуратура проводит проверку того, кто заходил на страницу этого человека после опубликования этого поста.

- Во время дня голосования все заявления нами будут рассматриваться незамедлительно. В целом голосование проходит спокойно, грубых нарушений общественного порядка не имеется. Хотел бы предупредить, что скрытая предвыборная агитация недопустима, - заключил заместитель Генерального прокурора РК.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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