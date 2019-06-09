Димаш Кудайберген и Ержан Максим впечатлили зрителей на премии МУЗ-ТВ
Оба казахстанских дарования вызвали бурные овации своими выступлениями.
Фото : instagram9 июня 2019, 12:48
В Москве прошла ежегодная Премия МУЗ-ТВ 2019. Казахстанцы как никогда оказались причастны к мероприятию в этом году, ведь ее специальными гостями стали два золотых голоса страны - Димаш Кудайберген и Ержан Максим, передает Zakon.kz.
Первым по Красной дорожке Премии прошел Димаш Кудайберген.
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Оба казахстанских дарования вызвали бурные овации своими выступлениями. Аккомпанировал ему Игорь Крутой.
Димаш исполнил песню "Любовь уставших лебедей" Лары Фабиан, и как всегда собрал множество восторженных комментариев.
Ержан Максим исполнил песню "All by myself" Селин Дион. И также не оставил зрителей равнодушными.
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