Димаш Кудайберген и Ержан Максим впечатлили зрителей на премии МУЗ-ТВ

В Москве прошла ежегодная Премия МУЗ-ТВ 2019. Казахстанцы как никогда оказались причастны к мероприятию в этом году, ведь ее специальными гостями стали два золотых голоса страны - Димаш Кудайберген и Ержан Максим, передает Zakon.kz.

Первым по Красной дорожке Премии прошел Димаш Кудайберген.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Red carpet.Russian music awards.MUZTV.MOSCOW Публикация от Димаш ҚҰДАЙБЕРГЕН (@kudaibergenov.dimash) 7 Июн 2019 в 10:01 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram @maksim_erjan Премия Муз-ТВ 2019???????? Публикация от Arman Davletyarov (@arman_dav) 7 Июн 2019 в 8:08 PDT

Оба казахстанских дарования вызвали бурные овации своими выступлениями. Аккомпанировал ему Игорь Крутой.

Димаш исполнил песню "Любовь уставших лебедей" Лары Фабиан, и как всегда собрал множество восторженных комментариев.

Ержан Максим исполнил песню "All by myself" Селин Дион. И также не оставил зрителей равнодушными.

