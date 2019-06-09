Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Димаш Кудайберген и Ержан Максим впечатлили зрителей на премии МУЗ-ТВ

Оба казахстанских дарования вызвали бурные овации своими выступлениями.

Фото : instagram9 июня 2019, 12:48

В Москве прошла ежегодная Премия МУЗ-ТВ 2019. Казахстанцы как никогда оказались причастны к мероприятию в этом году, ведь ее специальными гостями стали два золотых голоса страны - Димаш Кудайберген и Ержан Максим, передает Zakon.kz.

Первым по Красной дорожке Премии прошел Димаш Кудайберген.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Red carpet.Russian music awards.MUZTV.MOSCOW

Публикация от Димаш ҚҰДАЙБЕРГЕН (@kudaibergenov.dimash) 7 Июн 2019 в 10:01 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram

@maksim_erjan Премия Муз-ТВ 2019????????

Публикация от Arman Davletyarov (@arman_dav) 7 Июн 2019 в 8:08 PDT

Оба казахстанских дарования вызвали бурные овации своими выступлениями. Аккомпанировал ему Игорь Крутой.

Димаш исполнил песню "Любовь уставших лебедей" Лары Фабиан, и как всегда собрал множество восторженных комментариев.

Ержан Максим исполнил песню "All by myself" Селин Дион. И также не оставил зрителей равнодушными.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты