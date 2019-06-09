Почему казахстанцы идут на выборы, как на праздник

Именно это их разительно отличает от выборов от многих других государствах.

Своими мнениями и наблюдениями о том, как проходят президентские выборы в Казахстане, насколько они прозрачны, и в чем их главное отличие от предыдущих предвыборных процессов, с журналистом Zakon.kz поделились известные казахстанские эксперты.

Политолог Талгат Калиев отметил, что уже отдал свой голос за определенного кандидата, посетив выборный участок, лично смог убедиться, что выборы проходят на должном уровне.

- Там находятся наблюдатели от международных организаций, а также МИСК, " Аманат", КНП, Федерации профсоюзов РК и т.д. На моем участке более четырех тысяч избирателей. Там был телеканал Atameken Business Channel, и когда их журналисты брали интервью у председателя избирательной комиссии, я случайно услышал, что у нас на предвыборном участке зарегистрировано около 4,5 тысяч избирателей и более 10% уже проголосовало на тот момент. То есть, по данным на 9 часов утра было более 500 человек проголосовавших. Кроме того, я лично побеседовал с каждым наблюдателем, и все они говорят, что никаких нарушений не зафиксировали, – рассказал Талгат Калиев.

Эксперт подчеркнул, что достаточно посвящен в процесс наблюдения за выборами, поскольку является наблюдателем ОБСЕ, и периодически выезжает в разные страны, участвуя наблюдательных миссиях. Поэтому он точно знает, как проходят выборы в разных странах и на что наблюдатели обращают внимание.

- Проголосовав, я зашел в расположенную рядом кофейню и увидел, что там полный зал. Причем люди заходят нарядные, с детьми. То есть у нас на выборы идут, как на праздник. Я не раз бывал в качестве наблюдателя на выборах в странах, где все не совсем все благополучно, где бывают угрозы терактов, беспорядков на избирательных участках и т.д. И я там часто видел, что у избирательных участков стоят "автоматчики", люди идут сосредоточенные, настороженные, и уж точно детей с собой не берут. А у нас все нарядные и веселые. В общем, мне лично все понравилось, – резюмировал политолог.

Экономист Арман Байганов тоже уже проголосовал, поставив галочку за определенного кандидата, и был впечатлен гражданской активностью казахстанцев.

- Активность у людей очень высокая, народ с самого раннего утра идет на выборные участки. Мне даже в очереди пришлось постоять. Конфиденциальность тоже соблюдается, когда галочку в бюллетене ставишь, никто не видит, кто за кого проголосовал. Удивило большое число независимых наблюдателей, которые находятся в здании. Главное чтобы они присутствовали и при подсчете голосов при вскрытии урны, после окончания выборов и чтобы вместе голоса подсчитывали. Тогда будет меньше поводов для каких-то возмущений. У нас есть же оппозиционные кандидаты, и нужно все сделать максимально прозрачным, чтобы не возникло повода сказать потом, что результаты каким-то образом подделали, – поделился своим мнением Арман Байганов.

Социолог и директор исследовательского агентства "Даму" Тимур Айсаутов рассказал, что тоже успел проголосовать и, по его наблюдениям, активность населения и явка на проходящих выборах очень высокая. Народ идет на выборы с раннего утра, а к кабинкам и избирательным урнам выстраиваются очереди.

- По моим наблюдениям, гражданская позиция казахстанцев на проходящих выборах гораздо выше, чем в предыдущие годы. Кроме того, в этом году на выборах присутствует большое количество независимых наблюдателей как международных, так и отечественных. Очень много общественных активистов записывается на роль наблюдателей в наблюдательные пункты. Эти выборы очень символичные, потому что и государство, и система власти стоят на перепутье. По сути, общество выбирает между стабильностью и переменами. И каждый выбирает то, что ему по душе. То от чего он надеется получить больше дивидендов или иных благ. Или пытается таким образом компенсировать свои упущения и разочарования в предыдущие годы. Конечно, те, кто доволен действующей системой, выберут стабильность. А те, кто недоволен, будут выбирать перемены. И в данном случае каждый избиратель олицетворяет эти перемены со своим кандидатом, – считает Тимур Айсаутов.

Подготовил Владимир Демидов

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