Публикация о нарушении на выборах в Алматы не соответствует действительности
На участке работает 5 наблюдателей от различных организаций.
Фото : пресс-служба Сената РК9 июня 2019, 13:23
9 июня в социальных сетях размещен акт одного из наблюдателей с избирательного участка № 203 в Алматы о том, что якобы на этом участке проголосовало около 100 студентов без указания адреса проживания. Корреспондент информационного агентства Zakon.kz, который с утра освещает ход избирательного процесса, решил прояснить эту ситуацию.
За комментарием он обратился к председателю данного избирательного участка Сериккуловой Айлан Турехановне.
Она так прокомментировала данную публикацию.
- Да, действительно с утра был большой наплыв студентов. Все они имеют временную регистрацию и открепительные талоны. То есть они имеют право голосовать на нашем избирательном участке. Никаких нарушений выборного законодательства нет. На участке работает 5 наблюдателей от различных организаций. Никто из них не зафиксировал никаких нарушений, - отметила она.
Ее мнение также разделила наблюдатель Нугыманова Сымбат Чырбакызы от гражданской платформы "Аманат".
- Утром я наблюдала большое количество молодежи. Возможно, это были студенты. Рядом с этим участком много общежитий. Они голосовали по открепительным талонам. Это соответствует законодательству РК. Никаких нарушений не было, - указала она.
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