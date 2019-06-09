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"Канело" ответил смайликом на вызов Головкина

Промоутер "Канело" считает, что Головкину нужно сразиться с настоящим бойцом, и тогда он подумает о третьем бое.

Фото : профиль dazn_usa dazn_usa9 июня 2019, 13:45

DAZN на своей странице в Instagram опубликовал пост о том, что Головкин передал послание "Канело" о готовности сразиться осенью, передает Zakon.kz.

- Я готов к 3 бою с "Канело", если хотите Big Drama Show, передайте ему. Я хочу его выиграть, - сказал Головкин после боя.

"Канело" ответил на это сообщение кратко - смеющимся смайликом.

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GGG Has A Message For Canelo ????3️⃣ • #GGGRolls

Публикация от DAZN USA (@dazn_usa) 8 Июн 2019 в 8:44 PDT

9 июня казахстанский боксер Геннадий Головкин сразился на ринге в Нью-Йорке с не знавшим поражений канадцем Стивом Роллсом. Бой закончился на четвертом раунде нокаутом.


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