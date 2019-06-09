Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Врачи сообщили о состоянии Бари Алибасова

Он по-прежнему остается в медикаментозном сне.

Фото : Газета.Ру9 июня 2019, 14:10

Состояние продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

- Состояние пока тяжелое, температура вечером была 36,6, утром 36,8, он пока еще в реанимации, — сказали в больнице.

Сын продюсера рассказал, что Алибасов по-прежнему остается в медикаментозном сне, но врачам удалось справиться с ожогом дыхательных путей и он дышит самостоятельно.

- Проблемы сейчас с ожогами в кишечнике, с ними врачи борются. Опасность в том, что если ожог неправильно срастется, то фактически у него не будет проходимости, закупорится все. Очень тяжело справиться с этим, — добавил он.

По его словам, к 10 июня будет понятно, пойдет ли Алибасов на поправку или же потребуются какие-то радикальные меры.

Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб вместо сока. Врачи диагностировали у него серьезные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.
По словам пиар-директора продюсера Вадима Горожанкина, речь идет о жидком средстве "Крот. Чистые трубы", выпущенного ООО "АМС Медиа". Семья Алибасова намерена подать на производителя в суд, добавил пиар-директор. В компании эту ситуацию пока никак не прокомментировали.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты