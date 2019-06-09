Наблюдатели из Румынии удивились количеству молодых избирателей

Мы видели очень много счастливых людей.

Международные наблюдатели из Румынии рассказали о своих впечатлениях от выборов в Казахстане, передает Zakon.kz.

В качестве наблюдателей выступили посол Парламентской Ассамблеи Средиземноморья Йонас-Флорин Уркан и консультант Организации по защите прав человека Рареш Триф.

- Сегодня мы посетили несколько участков, мы видели очень много счастливых людей, что было удивлением. Очень много молодых избирателей, это говорит о том, что у них есть четкое представление о будущем страны. В первой половине дня было около 20% - это очень хороший показатель. Но поскольку сегодня воскресный день, после обеда, я думаю, людей будет больше. Мы не отметили никаких инцидентов и проблем на избирательных участках. На одном избирательном участке я увидел даму, которая была недовольна тем, что была не зарегистрирована. Но это считается нормой, она скорее всего, прикреплена к другому участку. Она была открыта и рассказала о своей проблеме, - сказал Йонас-Флорин Уркан.

Рареш Триф отметил, что его удивило большое количество молодых людей на избирательных участках.

- Сегодня мы посетили три участка. Пока все идет в норме. Мы провели мониторинг участков, все было подготовлено, заметили, что были организованы мобильные урны для голосования для тех, кто не может прийти на выборы самостоятельно. (...) Мы были удивлены таким большим количеством молодых голосующих. Они активно участвовали, особенно волонтеры, которые очень профессионально работали. К 2 часам дня даже возникла очередь из молодых людей, - сказал Рареш Триф.

Подсчет голосов и составление протокола о результатах голосования начинается в 20:00 часов и проводится не более 12 часов с начала подсчета голосов.

Результаты подсчета голосов по административно-территориальным единицам устанавливаются на заседаниях территориальных комиссий и доставляются в ЦИК РК в двухдневный срок со дня составления протокола - не позднее 11 июня.

На установление и опубликование итогов выборов, регистрацию избранного Президента Республики Казахстан Центральной избирательной комиссии РК предусмотрено семь дней - не позднее 16 июня 2019 года.

Асема Тунгушбаева

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