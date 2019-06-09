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Факт незаконного вброса бюллетеней на 447 участке в Алматы не подтвердился

Четверо граждан о которых идет речь, имеют временную регистрацию в Турксибском районе.

Фото : zakon.kz9 июня 2019, 15:27

В социальных сетях появилась информация о нарушении хода голосования на избирательном участке №447 в Турксибском районе Алматы, передает корреспондент Almaty.tv.

После проведенной проверки информация о гражданах, якобы прописанных в области, но намеревавшихся вбросить бюллетени в урны участка городской поликлиники №24, не подтвердилась. Об этом сообщила председатель избирательной комиссии №447 Жамиля Баттакова.

- Факт нарушения не подтвердился, так как четверо граждан о которых идет речь, имеют временную регистрацию в Турксибском районе. В соответствии с законом о выборах п.3 ст. 24 – основанием для включения в списки избирателей является факт наличия прописки гражданина. Данные четверых граждан были проверены на месте при помощи сотрудников ЦОНов, - отметила она.

Наблюдатели гражданской платформы "Аманат" также не зарегистрировали на данном участке нарушений. Об этом сообщил наблюдатель Султан Хамза.

По факту нахождению автобуса с людьми вблизи избирательного участка спикеры пояснили, что в нем находились рабочие, которые производят ремонт дорог по ул. Земнухова.


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