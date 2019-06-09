Кыз Жибек и Толеген проголосовали на выборах в Атырау

Коллектив нашего театра решил творчески подойти к процессу голосования.

15 актеров Aкадемического Казахского драматического театра им. М. Утемисова решили надеть костюмы исторических личностей, сообщает Региональная служба коммуникаций Атырауской области.

В Атырауской области продолжаются выборы президента РК. На избирательном участке под №90, расположенном в высшем колледже APEC, прошло необычное голосование. 15 актеров Aкадемического Казахского драматического театра им. М. Утемисова пришли отдать свои голоса в сценических костюмах исторических личностей и правителей.

– Коллектив нашего театра решил творчески подойти к процессу голосования. Мы абсолютно не привязаны к политическим партиям, мы лишь хотим показать всю важность этого процесса. Наши герои в свое время боролись за становление казахской государственности, и мы, их потомки, должны ценить это. Мы считаем, что, приняв участие в выборах, каждый из нас делает свой вклад в становление нашей родины, – рассказал режиссер театра Жанат Тельтаев.

По словам собеседника, на избирательном участке актеры задержались на 15 минут, в течение которых импровизировали. Избиратели творческой профессии пели песни из постановки "Кыз Жибек".

– Голосовали не все актеры, а лишь прикрепленные к данному участку. Среди них – актер театра Нурбек Съезхан в образе Толегена. Остальные актеры проголосовали на своих участках, – рассказал Жанат Тельтаев.

Отметим, что сегодня в Атырауской области внесены в списки для голосования 409 679 избирателей.

Общее количество избирательных комиссий – 271, из них 262 участковых и 9 территориальных (областная, городская и 7 районных).

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