В Аральске пьяный мужчина пнул урну для бюллетеней

Нарушитель будет привлечен к ответственности.

На брифинге в ЦИК РК первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев сообщил о соблюдении правопорядка на избирательных участках в стране, передает Zakon.kz.

Как рассказал Кожаев, сотрудники МВД переведены на усиленный режим с 7 по 11 июня. Безопасность на улицах обеспечивают 10 тыс. сотрудников полиции и Нацгвардии. На участках безопасность обеспечивают 19 тыс. сотрудников.

По состоянию на 14.00 9 июня ситуация была стабильной, нарушений зафиксировано не было.

Был зарегистрирован только один случай в Аральске. На участке №42 мужчина пришел голосовать в нетрезвом виде, без документов. На просьбу предъявить удостоверение он начал ругаться, повредил урну.

- Гражданин будет привлечен к ответственности, - сказал Кожаев.

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