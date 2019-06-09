Несмотря на непогоду, павлодарцы показывают высокую явку на президентские выборы

Всего в Павлодарской области работает 543 избирательных участка.

Неблагоприятные погодные условия не повлияли на явку избирателей в Павлодарской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на pavlodarnews.kz.

По состоянию на 14:00 уже почти половина избирателей Павлодарской области приняла участие в выборах. При этом сегодня в регионе зафиксированы усиление ветра до 20 метров в секунду и дождь.

- Сегодня, конечно, не лучшая погода, но мы с семьей были на выборах, - говорит жительница Павлодара Марина Мищенко. - Считаю, если ты думаешь о будущем нашей страны, то должен участвовать в выборах.

Главы избирательных участковых комиссий отмечают высокую явку именно в первой половине дня.

- Люди стараются приходить утром, - отметил глава избирательного участка N15 в Павлодаре Галым Шаймарданов. - Количество избирателей по нашему участку составляет 1633 человека, 23 из них голосуют на дому. Для этого у нас работает одна мобильная группа.

Первые результаты голосования будут озвучены после подсчета бюллетеней всеми участковыми избирательными комиссиями. Всего в Павлодарской области работает 543 избирательных участка.

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