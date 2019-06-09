В Костанайской области задержали фальшивомонетчиков

Суд выдал санкцию на арест.

Департаментом экономических расследований по Костанайской области задержана группа лиц, которая сбывала фальшивую валюту, сообщает Zakon.kz со ссылкой на alau.kz.

При задержании у подозреваемых изъято 223 000 рублей РФ, а также более 8 000 000 тенге.

Кроме того, преступники запустили в оборот 19 500 фальшивых евро.

Материал досудебного расследования зарегистрирован по ст. 231 (2) УК РК и ст. 190 (3) УК РК.

Суд выдал санкцию на арест, сообщает пресс-служба департамента.

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