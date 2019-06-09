Близнецы из Павлодара о выборах: Для нас и для нашей страны это особенный день

На избирательный участок Абай и Абылай Смаиловы пришли с мамой.

Братья-близнецы из Прииртышья сегодня впервые приняли участие в президентских выборах, сообщает Zakon.kz со ссылкой на pavlodarnews.kz.

На избирательный участок № 125, расположенный в СОШ № 25, Абай и Абылай Смаиловы пришли с мамой.

- Сегодня нам исполнилось 20 лет, - делится Абылай Смаилов. - Этот день особенный для нас, впервые участвуем в президентских выборах. Это важное событие и для нашей страны. Казахстанцы должны отдать голоса за будущее нашей родины.

Оба брата - студенты павлодарских колледжей. Абылай учится на фармацевта в медицинском колледже, Абай - на факультете стандартизации, метрологии и сертификации колледжа ИНеУ.

На участке № 125 зарегистрированы 2267 избирателей, из них шестнадцати голосующим по 18 лет, для них приготовлены подарки. Кроме того, у семерых избирателей этого участка сегодня день рождения.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!