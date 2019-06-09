95-летний ветеран войны проголосовал на выборах президента

Казис-ага проголосовал и дал напутствие молодому поколению, отметив важность участия каждого гражданина страны в выборах президента Казахстана.

Выездная избирательная комиссия приехала к ветерану Великой Отечественной войны Казису Джулдыбаеву, которому недавно исполнилось 95 лет, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Ветеран Великой Отечественной войны живет в районе "Алматы".

Не так давно с 95-летним юбилеем аксакала поздравил аким столицы Бахыт Султанов и вручил ветерану ключи от квартиры. 9 июня Казис-ага проголосовал и дал напутствие молодому поколению, отметив важность участия каждого гражданина страны в выборах президента Казахстана.

- Вы выбираете будущее Родины, и вносите свою лепту в историю нашей с вами страны, - отметил ветеран войны.

Казис Джулдыбаев родился 16 мая 1924 года в Акмолинской области.

В конце 1942 года был призван в ряды Советской Армии, где, начиная с 1943 года и до конца войны, прослужил в составе 298 стрелковой дивизии Забайкальского фронта. Награжден орденом Отечественной войны II степени и многими медалями.

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