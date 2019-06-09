К 6 часам вечера свой выбор за кандидатов в президенты сделали 72,9%

В Нур-Султане проголосовало 63,7% избирателей, в Алматы – 49,2%, Шымкенте – 63,6%, - Мельдешов.

К 6 часам вечера свой выбор на голосовании за нового президента Казахстана сделали 72,9% казахстанцев. Об этом сегодня на брифинге в Центральной избирательной комиссии сообщил член организации Бахыт Мельдешов, передает корреспондент Zakon.kz.

Всего в списках избирателей числится 11 947 995 человек. 72,9% из их уже проголосовали.

В разрезе регионов: по Акмолинской области проголосовали 75,1% избирателей, в Актюбинской – 84,1%, Алматинской – 86,3%, Атырауской – 71,1%, в Восточно-Казахстанской – 77,2%, Жамбылской – 73,8%, Западно-Казахстанской – 66,2%, Карагандинской – 72,8%, Кызылординской– %, Костанайской – 81,1%, Мангистауской– 65,7%, Павлодарской – 73,1%, Северо-Казахстанской – 75,7%, Туркестанской – 78,8%.

- В Нур-Султане проголосовало 63,7% избирателей, в Алматы – 49,2%, Шымкенте – 63,6%, - добавил Мельдешов.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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