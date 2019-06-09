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В Сочи столкнулись туристические автобусы, много пострадавших

15 экипажей скорой помощи отправлены на место.

Фото : ©ГУ МВД по Краснодарскому краю9 июня 2019, 19:02

Туристические автобусы столкнулись в Сочи, на место отправлено 15 экипажей скорой помощи, сообщает ТАСС.

- ДТП есть, погибших нет, пострадавшие есть. 15 экипажей скорой помощи отправлены на место, все оперативные службы находятся на месте.

Число пострадавших сейчас уточняется.

Позже в ГУ МВД по региону уточнили, что столкнулись два туристических автобуса.

- В результате пострадали 11 человек, среди которых несовершеннолетний, – сказали в пресс-службе главка.


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