Самолет "Эйр Астаны" совершил вынужденную посадку в Москве

В процессе полета на дисплее сигнализации появилось сообщение о низком давлении масла в двигателе.

Самолет авиакомпании "Эйр Астана", следовавший из Санкт-Петербурга в Алматы, совершил вынужденную посадку в аэропорту Москвы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на департамент по корпоративным коммуникациям АО "Эйр Астана".

Самолет, выполнявший рейс КС 154 авиакомпании "Эйр Астана" по направлению "Санкт-Петербург-Алматы", по технической причине выполнил вынужденную посадку в аэропорту города Москвы в 16.23 по алматинскому времени.

В процессе полета на дисплее сигнализации появилось сообщение о низком давлении масла в двигателе №1. В соответствии с процедурами безопасности экипаж принял решение о посадке в ближайшем аэропорту.

Посадка самолета прошла в штатном режиме. Инженеры ведут поиск и устранение неисправности на борту.

В настоящее время пассажиры находятся в терминале.

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