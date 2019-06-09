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8022 казахстанца проголосовали на внеочередных выборах в президенты РК за границей

В избирательные списки МИДа было включено 15 349 граждан. Процесс проходит в спокойной атмосфере. За процессом наблюдают представители от ОБСЕ. На 18:00, проголосовалоа 8022 гражданина - Василенко.

Фото : zakon.kz9 июня 2019, 19:27

Избирательные участки при иностранных представительствах Казахстана в Азии уже подсчитывают голоса. Всего на данный момент заграницей проголосовало 8022 человека. Об этом сегодня на брифинге в ЦИК рассказал заместитель министра иностранных дел Роман Василенко, передает корреспондент Zakon.kz.

В общем за рубежом министерством иностранных дел Казахстана было организовано 64 избирательных участка. Итоговые документы будут переданы в Есильский район города Нур-Султан, по юридическому адресу МИДа.

- В избирательные списки МИДа было включено 15 349 граждан. Процесс проходит в спокойной атмосфере. За процессом наблюдают представители от ОБСЕ. На 18:00, проголосовало 8022 гражданина, что составляет 54,2% от всего числа избирателей, - сказал он.

Избирательные участки в других государствах работают с 8 утра до 19:00 местного времени. В связи с разницей во времени, в Азии уже подсчитывают голоса. Последними откроются участки в Вашингтоне и Оттаве.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан


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