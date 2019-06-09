Сколько иностранных журналистов приехало для освещения выборного процесса - неизвестно.

В Казахстане на внеочередных выборах в президенты работает около 1000 наблюдателей. Об этом сегодня на брифинге в ЦИК рассказал заместитель министра иностранных дел Роман Василенко, передает корреспондент Zakon.kz.

Ранее, было заявлено, что аккредитацию получило 1012 наблюдателей. Однако 14 человек, заявленных от Миссии ОБСЕ не доехали до страны.

Помимо этого, документы на аккредитацию в МИД подавали 227 журналистов, 121 имеют постоянную аккредитацию иностранных СМИ. Но сколько представителей зарубежных СМИ реально приехало в страну никто не знает.

- Например, немецкое телевидение, подало на аккредитацию 16 журналистов, но сколько из них приехало – мы не знаем. Известия аккредитовали 10 человек. Но вы сами знаете, редакции подают на аккредитацию всех, но не все приезжают, - пояснил Василенко.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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