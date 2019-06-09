В паблике "Талдыкорганец" благодарят врачей за спасение жизни девочки

Квалифицированные врачи подарили новую жизнь девочке.

В неонатальной хирургии Талдыкоргана выписали девочку, выпавшую из окна детского сада. Не только родственники были рады за Аруну Куанышкызы, но и все неравнодушные. В паблике "Талдыкорганец" тысяча жителей области благодарят врачей спасших жизнь маленькой пациентки, передает Zakon.kz.

Люди оставляют положительные комментарии под постом. Например, Талдыкорганка благодарит всех сотрудников центра, за то что когда-то спасли жизнь и ее ребенку:

- Очень рада за девочку, несколько месяцев назад врачи помогли моему сыну.

И таких отзывов очень много, жетысусцы, отмечают, что благодаря этому центру тысяча малышей остаются в живых.

Напомним, ЧП произошло около месяца назад в одном из пришкольных мини-центров Талдыкоргана. Двухлетняя малышка выпала из окна второго этажа и получила травмы различной степени. Ее сразу госпитализировали в областной центр детской неонатальной хирургии, где команда врачей боролась за жизнь ребенка. Стараниями всех задействованных медиков, Аруну удалось спасти и более того, малышку благополучно выписали домой.

Отметим ребенок поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии, с большим риском летального исхода. Однако, квалифицированные врачи подарили новую жизнь девочке .

- На момент поступления девочка была в критическом состоянии, подозревали перелом черепа. После осмотра перевели в реанимацию для проведения экстренной помощи. В данный момент жизни девочки ничего не угрожает. Состояние улучшилось, и она благополучно выписана из больницы. Однако до полного выздоровления необходимо пройти курс реабилитации, - сообщил директор центра неонатальной хирургии Марат Доскалиев.

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