В Мюнхене завершился Малый курултай казахов

В ходе мероприятия представителям казахской диаспоры в Европе были представлены меры поддержки бизнес-инициатив, акселерации проектов и государственной поддержки частного предпринимательства.

7 - 9 июня 2019 года в городе Мюнхен, Германия прошел Малый курултай казахов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

Ежегодно данное мероприятие проводится в странах с высоким количеством проживающих этнических казахов. В Германии на данный момент проживает самая многочисленная казахская диаспора в Европе – 3 тысячи человек (порядка 250 семей).

Основная цель курултая - консолидация представителей казахской диаспоры на основе культурно-гуманитарных и социально-экономических проектов.

В работе Малого курултая приняли участие свыше 100 представителей казахской диаспоры, а также казахстанские деятели культуры, предприниматели, активисты Всемирной ассоциации казахов, эксперты "Фонда Отандастар" и министерства информации и общественного развития Республики Казахстан.

Основной темой предстоящего Малого курултая казахов стало развитие сотрудничества в контексте положений статьи Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы "Семь граней Великой степи" и программы "Рухани Жаңғыру".

В рамках мероприятия удалось обсудить актуальные вопросы развития сотрудничества казахской диаспорой в разных странах мира, реализации совместных программ и проектов, инициируемых Фондом "Отандастар" и Всемирной ассоциацией казахов.

Спикерами мероприятия выступили первый заместитель Председателя Всемирной ассоциации казахов Заутбек Турысбеков, вице-президент НАО "Фонд Отандастар" Магауия Сарбасов, председатель Казахской ассоциации Швеции Мурат Ермиш.

В своем выступлении Заутбек Турысбеков отметил важную роль данного мерпориятия в формировании единства казахской нации:

- Наши соотечественники поддержали предложение Елбасы о создании НАО "Фонд Отандастар". И вот сегодня мы уже можем заявить о результатах совместной работы Всемирной ассоциации казахов и Фонда Отандастар. Для решения одной из проблем, которую поднимали представители казахской диаспоры, проживающие в зарубежных странах, - это обеспечение национальных центров музыкальными инструментами, предметами рукоделия и национальной одеждой, - мы реализуем масштабный проект под названием "Дәстүрлі қоржын". При Правительстве будет создана межведомственная комиссия по поддержке соотечественников за рубежом. Также, инициатива о введении "Карты казаха" нашла общественную поддержку. Я надеюсь, что Малый курултай казахов, проводимый сегодня в Европе, внесет вклад в национальную программу "Рухани Жаңғыру" и покажет мировому сообществу единство казахской диаспоры во всем мире.

Также в ряду приоритетных вопросов повестки курултая - совершенствование нормативной базы для поддержки соотечественников, проживающих за рубежом, реализация образовательных, туристических программ, развитие казахского языка, налаживание связей и запуск бизнес-проектов.

В первый день курултая были подписаны двусторонние меморандумы о развитии сотрудничества и партнерства Фонда "Отандастар" с казахскими культурными центрами, действующими в Швеции, Великобритании, Германии, Франции, Дании, Нидерландах, Австрии и Бельгии.

Таким образом, был дан старт проекту, направленному на объединение на единой базе всех казахских культурных центров, действующих в разных странах мира под общим брендом - "Қазақ үйі".

Впервые в рамках Малого курултая состоялся бизнес-форум с участием отечественных и зарубежных бизнесменов. В ходе мероприятия представителям казахской диаспоры в Европе были представлены меры поддержки бизнес-инициатив, акселерации проектов и государственной поддержки частного предпринимательства. Бизнес-форум стал площадкой для обмена опытом в различных отраслях развития малого и среднего предпринимательства, расширения контактов между предпринимателями Казахстана, Германии и других стран Европы и Азии.

Помимо этого, участники курултая провели товарищеские матчи по футболу, а также смогли ознакомиться с образовательной выставкой казахстанских ВУЗов. В рамках выставки были презентованы возможности обучения в вузах Казахстана и предложены проекты сотрудничества с зарубежными университетами.

Проведение Малого курултая казахов создало возможности для поиска новых партнеров, установления деловых и гуманитарных связей, демонстрации зарубежному сообществу возможностей Республики Казахстан в различных отраслях.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!